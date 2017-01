OM : des débuts "parfaits" pour Evra « Par Eric Bethsy - Le 28/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour son premier match avec l’Olympique de Marseille, Patrice Evra (35 ans, 1 match en L1 cette saison) a contribué au large succès de sa nouvelle équipe contre Montpellier (5-1) vendredi en Ligue 1. Arrivé mercredi soir dans la cité phocéenne, le latéral gauche ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts. "Pour moi, c'est vraiment un privilège de jouer pour Marseille et en plus avec une victoire parce que sinon on allait dire 'c'est lui le chat noir', donc c'est parfait, c'est parfait, a insisté l’ancien joueur de la Juventus Turin sur OM TV. Je ne pouvais pas rêver mieux vu comment s'est passé mon transfert, je devais avoir deux heures pour faire mes affaires, j'ai mon avion qui m'attendait, je viens, je fais la visite médicale vers huit heures, je signe mon contrat à 22h40 et deux jours après je suis sur la pelouse donc franchement, je suis vraiment content." Et l’international français pourrait enchaîner dès mardi (21h) avec le 16e de finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais. Et l’international français pourrait enchaîner dès mardi (21h) avec le 16e de finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais.

