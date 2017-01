Montpellier : la déception de Lasne Par Damien Da Silva - Le 27/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- En ouverture de la 22e journée de Ligue 1, Montpellier a lourdement chuté sur la pelouse de l'Olympique de Marseille (1-5) ce vendredi. Au micro de Canal +, le milieu héraultais Paul Lasne (28 ans, 11 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a confié sa déception par rapport aux résultats actuels du MHSC. "On vit un mois de janvier particulièrement difficile. Il y a beaucoup de critiques avec des résultats durs à encaisser. On manque de précision dans les deux surfaces... En Ligue 1, contre une équipe comme l’OM, ça fait 5-1. On lutte pour le maintien depuis le début, on sait que ça va être difficile", a déclaré le joueur de Montpellier. Sur une série de 4 matchs sans victoire en L1, le club sudiste pointe à la 14e place du classement. Sur une série de 4 matchs sans victoire en L1, le club sudiste pointe à la 14e place du classement.

