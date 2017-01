OM : Cabella savoure un succès mérité Par Damien Da Silva - Le 27/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a surclassé Montpellier (5-1) ce vendredi. Auteur d'une très belle performance sur cette rencontre avec deux passes décisives, l'ailier phocéen Rémy Cabella (26 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas caché sa satisfaction. "Je suis parti sur de bonnes bases cette année. Je devais me remettre en question et je montre mes qualités ces derniers temps. Bravo à tout le groupe, à Bafé, ce soir on mérite la victoire et il faut continuer comme ça", a apprécié le Tricolore au micro de Canal +. Grâce à ce succès, l'OM occupe provisoirement la 5e place du classement. Grâce à ce succès, l'OM occupe provisoirement la 5e place du classement.

