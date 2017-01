L1 : Marseille 5-1 Montpellier (fini) Par Damien Da Silva - Le 27/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une belle partie, l’Olympique de Marseille a écrasé Montpellier (5-1) pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Dès le début de la partie, les Phocéens dominaient et Pionnier devait s’employer pour détourner un tir d’Anguissa. Dans la foulée, Gomis profitait d’une déviation de la tête de Cabella et éliminait Roussillon afin d’ajuster le gardien du MHSC d’une frappe croisée (1-0, 4e). Quelle entame ! Maître du jeu, l’OM enchaînait les actions et était proche de doubler la mise avec un duel perdu par Gomis face à Pionnier puis un sauvetage de Mukiele sur une tentative de Thauvin. Puis sur une action collective de grande classe, Thauvin lançait Cabella sur le côté qui remettait immédiatement au centre de la tête. Bien placé, Gomis trompait le portier adverse à bout portant (2-0, 20e). Avec ce doublé, le Marseillais devient le meilleur buteur en activité de la L1 ! Sonné, Montpellier réagissait légèrement avec deux situations de Mounié et Ikoné arrêtées par Pelé. Après une belle parade de Pionnier sur un retourné de Gomis, le gardien héraultais était obligé de s’incliner une 3e fois en étant devancé de la tête par Rolando sur un ballon mal dégagé (3-0, 38e). Une démonstration ! Au retour des vestiaires, Boudebouz relançait les siens avec un coup-franc parfait des 25 mètres dans la lucarne de Pelé (3-1, 48e). De quoi faire douter l’OM ? La réponse est oui ! Car dans la foulée, le MHSC poussait et Pelé sortait un bel arrêt sur un tir d’Ikoné. Par la suite, un faux rythme s’installait dans cette partie... ce qui profitait aux Marseillais puisque Cabella se procurait une énorme occasion, mais devait s’incliner face à Pionnier. Quelques minutes plus tard, Gomis scellait définitivement cette partie en s’offrant un triplé sur un caviar de Thauvin (4-1, 77e). En fin de match, l’OM bénéficiait d’un penalty sur une main volontaire dans la surface de Rémy, immédiatement expulsé, alors que Rolando allait marquer. Sans trembler, Thauvin trompait Pionnier d’un tir puissant sur le côté droit (5-1, 88e). Un véritable festival pour Marseille, qui grimpe provisoirement à la 5e place ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

