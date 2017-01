Arsenal : lourde sanction contre Wenger !

La fédération anglaise n'a pas épargné l'entraîneur d'Arsenal Arsène Wenger ! Dimanche dernier, le technicien français a dérapé en fin de match face à Burnley (2-1) en insultant et en bousculant le 4e arbitre. Et malgré les excuses rapides du coach des Gunners, la sanction a été très lourde : 4 matchs de suspension et une amende de plus de 29 000 euros ! Une décision sévère mais logique étant donné le comportement de Wenger...