OM : Diarra taclé par la presse... « Par Damien Da Silva - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme depuis le début de l'année 2017, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille Lassana Diarra (31 ans, 10 matchs en L1 cette saison) ne figure pas dans le groupe retenu par l'entraîneur Rudi Garcia pour affronter Montpellier ce vendredi (20h45) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. La raison ? Le coach phocéen ne veut pas utiliser un joueur sur le départ et pas prêt mentalement à tout donner. Une situation qui agace les supporters marseillais, et aussi la presse régionale ! En effet, dans son édition du jour, le quotidien La Provence a taclé l'international tricolore en indiquant que ce dernier était absent pour cause d'un RTT. Un troll qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et a bien fait rire les fans de l'OM. Lassana Diarra absent sur RTT



