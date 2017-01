PSG : Monaco, un "tournant" pour Thiago Silva « Par Romain Rigaux - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l'AS Monaco dimanche (21h) au Parc des Princes. Pour le défenseur central parisien Thiago Silva (32 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison), ce choc dans la course au titre peut être déterminant pour la suite de la saison. "Ils sont très forts, ils l'ont toujours été, mais ils montrent toujours plus de qualité au fil des saisons. On espère qu'au final, nous terminerons devant bien sûr et champions. Cette saison, ce sera difficile d'aller les chercher, ils jouent bien, ils marquent beaucoup de buts... Ce début d'année sera important pour eux, pour confirmer leurs ambitions. Le match de dimanche sera sans doute un tournant dans la saison", a confié le capitaine du PSG sur le site officiel du club. En cas de succès, Paris reviendra à la hauteur du leader monégasque. Une défaite, et le club de la capitale sera relégué à six points. En cas de succès, Paris reviendra à la hauteur du leader monégasque. Une défaite, et le club de la capitale sera relégué à six points.

