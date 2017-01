PSG : Thiago Silva juge la saison « Par Romain Rigaux - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième de Ligue 1 à trois points de Monaco et un de Nice, le Paris Saint-Germain se montre moins impérial cette saison. Mais le défenseur central parisien, Thiago Silva (32 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison), est confiant. S'il reconnaît que la première partie de l'exercice n'a pas été simple, le capitaine du PSG est rassuré par les récents résultats. "Ce n'est pas évident, il a fallu s'adapter à un nouveau staff et à de nouveaux joueurs, il y a forcément un temps d'adaptation. Mais après six mois à beaucoup travailler, nous avons appris à connaître et à comprendre la philosophie du nouveau coach. Ce début d'année montre bien notre progression, et nous avons beaucoup d'objectif cette saison encore. (...) C'est un début d'année parfait pour l'instant. On marque beaucoup et on est solide derrière. On suit les directives du coach et tout se passe bien. C'est important pour la confiance et pour la suite du championnat", a confié l'Auriverde sur le site officiel du club de la capitale. En 2017, Paris va mieux avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues, 16 buts marqués et un seul encaissé. Une bonne forme que les Parisiens tenteront de confirmer dimanche (21h) dans le choc de la 22e journée de championnat face à Monaco. En 2017, Paris va mieux avec cinq victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues, 16 buts marqués et un seul encaissé. Une bonne forme que les Parisiens tenteront de confirmer dimanche (21h) dans le choc de la 22e journée de championnat face à Monaco.

