Monaco : Falcao a refusé trois fois la Chine « Par Romain Rigaux - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé du côté de la Chine cet hiver, Radamel Falcao (30 ans, 15 matchs et 12 buts en L1 cette saison) poursuivra bien l'aventure avec l'AS Monaco. Interrogé en conférence de presse, l'attaquant colombien assure avoir refusé plusieurs propositions de clubs chinois. "Ce n'est pas facile de refuser cette proposition. J'ai déjà dit trois fois non pour aller là-bas. Et je crois que ce n'est pas facile pour le club aussi, qui a refusé beaucoup d'argent. Mais je sens quelque chose dans mon corps, c'est important pour ma carrière et pour l'équipe d'être là. Je veux gagner avec Monaco. Je veux montrer que je suis à 100%", a indiqué El Tigre dans des propos rapportés par L'Equipe. Une bonne nouvelle pour l'ASM et ses supporters. Une bonne nouvelle pour l'ASM et ses supporters.

