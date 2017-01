Barça : L. Enrique s'enflamme pour D. Suarez !

Barça : L. Enrique s'enflamme pour D. Suare z ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de trois buts en deux matchs, le milieu de terrain du FC Barcelone, Denis Suarez (23 ans, 17 apparitions et 1 but en Liga cette saison), traverse une période faste avec notamment un doublé inscrit jeudi contre la Real Sociedad (5-2) en Coupe du Roi. L’entraîneur blaugrana, Luis Enrique, promet un bel avenir à celui qui a été rapatrié de Villarreal l’été dernier pour 3,2 millions d’euros. "À long terme, Suárez pourrait remplacer Iniesta, pourquoi pas, a lancé le coach catalan en conférence de presse. Les joueurs évoluent. Il doit continuer à s'améliorer, c'est sûr qu'Iniesta est notre Harry Potter, c'est un magicien et c'est difficile d'en trouver un autre. Mais Denis est sur la bonne voie et j'espère qu'il sera notre futur Iniesta." Avec cette comparaison, le technicien espagnol place quand même la barre très haut ! Avec cette comparaison, le technicien espagnol place quand même la barre très haut !

