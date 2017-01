OM : Hernandez concentré sur Alavés

Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille avant l’arrivée de Patrice Evra, le latéral gauche du Deportivo Alavés, Theo Hernandez (19 ans, 16 matchs en Liga cette saison), n’a pas souhaité commenter cette rumeur.

"Je laisse ces choses entre les mains de mon agent. Moi, tout ce que j’ai à faire, c’est de continuer à jouer et continuer à progresser. C’est aussi pour ça que je suis serein et que je me concentre seulement sur le Deportivo Alavés, a assuré le Français au quotidien AS. Je me projette aussi sur la saison prochaine, en sachant que je reviendrai à l’Atletico Madrid. Je suis où je suis, et tout ce qui sort au sujet d’équipes qui me veulent ici ou là ne m’intéresse pas. Je dois rester concentré et ne pas me laisser distraire."

Reste à savoir si l’OM tentera à l'avenir une nouvelle approche pour ce joueur prometteur.