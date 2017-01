Real : Morata en voudrait à Zidane... « Par Romain Lantheaume - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Entre résultats décevants et vague de blessures, le Real Madrid traverse des derniers jours difficiles. Et pour ne rien arranger, ce coup de mou intervient en plein mercato, période propice à l’expression des états d’âme de chacun, notamment d’Alvaro Morata (24 ans, 13 apparitions et 5 buts en Liga cette saison). Rapatrié par la Maison Blanche l’été dernier moyennant la levée d'une clause de 30 millions d’euros, l’attaquant reste dans l’ombre de Karim Benzema. L’ancien Turinois aurait de plus en plus de mal à supporter cette situation et il se sentirait même trahi par son club formateur et l’entraîneur Zinedine Zidane, révèle la Cadena SER. Par conséquent, le joueur aurait demandé à son agent d’étudier les possibilités de départ l’été prochain. Chelsea, Arsenal et son ancien club de la Juventus Turin font notamment partie des prétendants. Par conséquent, le joueur aurait demandé à son agent d’étudier les possibilités de départ l’été prochain. Chelsea, Arsenal et son ancien club de la Juventus Turin font notamment partie des prétendants.

