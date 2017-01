Lille : 6 ou 7 arrivées d'ici le 31 janvier ?

Les derniers jours du mercato s'annoncent très animés du côté de Lille. Selon L'Equipe, le conseiller sportif du nouveau propriétaire Gérard Lopez, Luis Campos, travaille activement sur l'arrivée de plusieurs recrues. Jusqu'à présent, on parlait de trois ou quatre arrivées alors que Junior Alonso (Cerro Porteno) a déjà posé avec le maillot lillois (voir ici) et que le LOSC négocie pour Luiz Araujo (Sao Paulo), Anwar El-Ghazi (Ajax Amsterdam) et Gerson (AS Rome).

Le quotidien sportif précise ce vendredi que ce chiffre pourrait grimper à six ou sept si le directeur général Marc Ingla parvient à boucler rapidement certains dossiers ! Campos détient une liste secrète établie par son réseau d'observateurs et souhaite recruter des jeunes joueurs à fort potentiel afin de réaliser des plus-values intéressantes.