OM : l'agent de Payet précise !

OM : l'agent de Payet précis e ! « Par Romain Lantheaume - Le 27/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, le quotidien L’Equipe annonçait que le milieu offensif de West Ham, Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), s’est déjà mis d’accord avec l’Olympique de Marseille au sujet d’un contrat de quatre ans et demi rémunéré à hauteur de 7 millions d’euros brut annuels (voir ici). Ce bruit de couloir a poussé l’agent du Réunionnais, Jacques-Olivier Auguste, à monter au créneau. "Je démens l’existence d’un accord entre Dimitri et l’OM aux conditions évoquées, que ce soit sur la durée du contrat ou sur le montant du salaire", a fait savoir le représentant dans les colonnes du quotidien sportif. A noter que l’agent dément seulement les conditions mais pas l’existence d’un accord ! Reste que ce dossier est bloqué tant que les Hammers, contre qui le Tricolore est parti au bras de fer, et l’OM n’ont pas trouvé un terrain d’entente. Le club londonien a renvoyé une contre-proposition à la dernière offre phocéenne estimée à 30 millions d’euros. A noter que l’agent dément seulement les conditions mais pas l’existence d’un accord ! Reste que ce dossier est bloqué tant que les Hammers, contre qui le Tricolore est parti au bras de fer, et l’OM n’ont pas trouvé un terrain d’entente. Le club londonien a renvoyé une contre-proposition à la dernière offre phocéenne estimée à 30 millions d’euros.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+