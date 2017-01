OM : Evra rend hommage au Vélodrome, pas au SDF Par Youcef Touaitia - Le 26/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Officiellement présenté ce jeudi par l'Olympique de Marseille, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans) sait comment se mettre les supporters dans la poche. Marqué par l'ambiance du Vélodrome durant l'Euro face à l'Albanie (2-0) et l'Allemagne (2-0), l'international tricolore a rendu hommage aux fans phocéens présents dans l'enceinte lors de ces rencontres. "C’était une ambiance incroyable. Si on avait joué la finale de l'Euro au Vélodrome, on aurait été champions d’Europe !, a confié l'ancien Mancunien, qui en a profité pour glisser un tacle aux supporters présents au Stade de France durant la compétition. Au Stade de France, les gens étaient plus venus faire des selfies, c’était comme dans une cathédrale." Du Evra dans le texte. Du Evra dans le texte.

