PSG : personne ne veut de Sirigu... « Par Youcef Touaitia - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au FC Séville, le gardien Salvatore Sirigu (30 ans, 2 matchs en Liga cette saison) ne parvient pas à convaincre Jorge Sampaoli. Désireux de se relancer ailleurs, l'Italien se retrouve dans le viseur de nombreux clubs dont Nice, le Genoa, Cagliari, le Torino ou encore Anderlecht. Malheureusement pour le Sarde, toutes ces formations ont jeté l'éponge et ne souhaitent plus le recruter. Pour quel motif ? En raison de ses émoluments très importants. En effet, Sirigu émarge à 3 millions d'euros par an, un salaire bien trop élevé pour espérer rejoindre un des clubs cités auparavant. D'autant plus que l'ancien chouchou du Parc des Princes, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2018, ne semble pas disposé à revoir ses intentions salariales à la baisse. Du coup, celui-ci se retrouve dans une terrible impasse dont il ne parvient toujours pas à se sortir depuis près de 18 mois. Et cela ne risque pas de s'arranger pour le moment...

