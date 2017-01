PSG : Motta juge le niveau de la L1 « Par Youcef Touaitia - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plus disputée que les années précédentes, la Ligue 1 intéresse de plus en plus de monde à l'étranger. Passé par de nombreux pays, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Thiago Motta (34 ans, 19 matchs en L1 cette saison) estime que le championnat de France s'améliore au fil des années. "On connaît la visibilité du championnat. Mais cette année et depuis quelques temps c'est en amélioration, on parle beaucoup plus de la Ligue 1, a confié l'Italien dans un entretien accordé à Goal. Il est plus fort, sans aucun doute. Et on espère que ça va continuer, que le niveau va augmenter. Ça nous fait du bien de voir ça, ça vous fait du bien aussi aux journalistes." Pour le plus grand bonheur des spectateurs ! Pour le plus grand bonheur des spectateurs !

