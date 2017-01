Lyon : la lucidité de Fekir sur son niveau Par Youcef Touaitia - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décevant depuis le début de la saison, l’attaquant polyvalent de l’Olympique Lyonnais Nabil Fekir (23 ans, 16 matchs et 4 buts en L1 cette saison) rencontre des difficultés pour retrouver son meilleur niveau. Lucide, l’international tricolore a évoqué ses performances moyennes. "Je me sens bien sur le terrain, je joue, je prends du plaisir, je suis loin de mon meilleur niveau, je le sais, mais je donne le meilleur de moi-même à l’entraînement, mais aussi durant les matchs. Je ne suis pas impatient, je suis serein, je travaille, ça prendra le temps que ça prendra pour retrouver mon meilleur niveau, a confié le Gone en conférence de presse. Je ne me pose pas de question, j’essaye de me préparer au mieux la semaine. Je donne le meilleur, mais parfois je suis un peu moins bien. On ne peut pas toujours être au top. Cette année, je n’ai pas fait beaucoup de gros matchs." A Fekir de remonter la pente dès samedi (17h) face à Lille. A Fekir de remonter la pente dès samedi (17h) face à Lille.

