PSG : Pauleta s’exprime sur Guedes

Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, l’attaquant polyvalent Gonçalo Guedes (20 ans) nourrit de grandes ambitions. S’il souhaite marquer le club comme l’a fait son illustre compatriote passé à Paris, Pedro Miguel Pauleta, l’Aigle des Açores a adoubé l’ancien joueur du Benfica Lisbonne.

"Je le connais très bien. Il est en sélection des U21 du Portugal. Je l’ai vu grandir entre ses matchs en club et ses matchs en sélection. C’est un grand talent, il a de belles qualités physiques et est très doué techniquement. Il peut apporter au Paris Saint-Germain. Il a toute la qualité pour s’imposer à Paris, a estimé Pauleta au micro de PSG TV. Ici, il va grandir et progresser. Cela fait deux saisons qu’il évolue en équipe première du Benfica. Il a également participé à la Ligue des Champions, cela veut donc dire qu’il a de la qualité. A lui de démontrer sa valeur et de faire preuve de patience. Gonçalo est encore jeune et sa marge de progression est importante."

Assurément un joli coup réalisé par le PSG.