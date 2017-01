Bordeaux : Gourvennec agacé pour Sertic

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de Bordeaux Grégory Sertic (27 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter le club français cet hiver pour le Werder Brême malgré l'envie du président des Girondins Jean-Louis Triaud de le conserver (voir ici). Devant les médias ce jeudi, l'entraîneur aquitain Jocelyn Gourvennec n'a pas caché son agacement par rapport à ce dossier.

"Son dossier ne me satisfait pas car il est à six mois du terme de son contrat et ça n'avance ni dans un sens ni dans l'autre. Ça m'embête. Il y a des propositions de prolongation qui lui ont été faites que je trouve très bonnes. Ce n'est pas son avis, on est entre deux eaux, ce n'est pas idéal", a regretté le technicien français.

Pour l'instant, Sertic semble se diriger vers un départ de Bordeaux...