OM : Deschamps a conseillé Evra... « Par Damien Da Silva - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Peu utilisé à la Juventus Turin lors de la première partie de saison, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans) a été libéré, à six mois de la fin de son contrat, par la Vieille Dame afin de rejoindre l'Olympique de Marseille. Sous les couleurs du club phocéen, l'international tricolore va retrouver un temps de jeu important, un élément qui a compté dans sa réflexion sur les conseils d'un certain Didier Deschamps. En effet, selon les informations de la radio RMC, le sélectionneur de l'équipe de France a discuté avec Evra de cette possibilité de rejoindre l'OM et a souligné l'aspect positif de jouer régulièrement dans un club où la pression est grande. Déterminé à disputer la Coupe du Monde 2018, le défenseur tricolore aurait été rassuré et motivé par cet échange au téléphone avec Deschamps.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+