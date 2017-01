OM : Evra qualifié contre Montpellier

Laissé libre à six mois de la fin de son contrat par la Juventus Turin, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans) s'est engagé pour un an et demi avec l'Olympique de Marseille mercredi. Et bonne nouvelle pour le club phocéen, l'international français sera disponible pour le match face à Montpellier vendredi (20h45) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

Confronté à l'absence d'Henri Bedimo, blessé, l'entraîneur olympien Rudi Garcia devrait être tenté de titulariser immédiatement Evra pour cette partie en raison des difficultés de Doria et Karim Rekik à ce poste. Pour un joueur de son expérience, faire ses grands débuts moins de 48 heures après sa signature ne devrait pas être un souci !

Patrice Evra qualifié contre Montpellier