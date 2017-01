West Ham : Ferdinand veut laisser pourrir Payet « Par Damien Da Silva - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Parti au bras de fer avec West Ham pour rejoindre l'Olympique de Marseille lors de ce mercato d'hiver, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a désormais une image désastreuse en Angleterre. Conspué par les supporters des Hammers, l'international tricolore s'est également attiré les foudres de l'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand. "Ils lui ont donné l’espace pour jouer l’Euro avec la France, ils lui ont donné un nouveau contrat et lui ont permis de devenir un joueur connu dans le monde du football, il faut respecter ça. (...) Si j’étais en charge à West Ham, je dirais : 'écoute, jusqu’à ce que je j’obtienne ce que je veux pour le montant de ton transfert, tu peux t’asseoir et pourrir'", a lancé le consultant devant les médias. Pour le bien de sa carrière, Payet doit espérer un accord entre West Ham et l'OM avant la fin de cette période des transferts. Pour le bien de sa carrière, Payet doit espérer un accord entre West Ham et l'OM avant la fin de cette période des transferts.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+