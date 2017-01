OM : la sortie osée de Garcia sur sa défense « Par Romain Lantheaume - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dépassée face à l’AS Monaco (1-4) et l’Olympique Lyonnais (1-3), la défense de l’Olympique de Marseille vient de plier à sept reprises en deux matchs de championnat ! S’exprimant sur ce sujet en conférence de presse, le coach phocéen Rudi Garcia a tenu des propos pour le moins inattendus mercredi. "Depuis le début du championnat, je pense qu'on a pris vingt buts en six matchs (lors des lourdes défaites de l’OM, ndlr) et qu'on a encaissé six buts sur les quinze autres journées. Vendredi, il faudra voir l'équipe qui prend six buts en quinze matchs, peut-être la meilleure défense de France, en fin de compte", a glissé l’ancien entraîneur de Lille, avant la réception de Montpellier dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Même si la signature du latéral gauche Patrice Evra devrait faire du bien, l’arrière-garde provençale a encore du boulot avant de mériter ce titre... Même si la signature du latéral gauche Patrice Evra devrait faire du bien, l’arrière-garde provençale a encore du boulot avant de mériter ce titre...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+