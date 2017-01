OM : Dugarry se paie Zubizarreta !

Nommé directeur sportif de l’Olympique de Marseille en octobre dernier, Andoni Zubizarreta n’est pour l’instant pas parvenu à faire marcher son réseau pour signer une recrue portant sa patte, les pistes Dani Ceballos (Betis Séville), Iker Muniain (Athletic Bilbao) ou encore André Silva (FC Porto) semblant au point mort. De quoi susciter quelques interrogations chez le consultant Christophe Dugarry.

"Je me demande à quoi sert le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Sanson était une évidence car il jouait en France, l’idée de Payet ce n’est pas lui qui l’a trouvé non plus. Et Patrice Evra tout le monde le connaît aussi, a asséné l’ancien attaquant sur les ondes de RMC. Pour le moment il n’a pas encore proposé et concocté des choses. Il n’a pas encore trouvé une pépite espagnole avec son réseau et son bras long. C’est à ce niveau-là que je suis dubitatif."

Après Patrick Kluivert au Paris Saint-Germain, Dugarry tient visiblement son bouc émissaire marseillais. Mais il faudrait peut-être laisser un peu de temps à l'Espagnol...