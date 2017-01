Sondage MF : l'OM ne sera pas dans le Top 5 ! « Par Damien Da Silva - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si l'Olympique de Marseille allait terminer à l'une des cinq premières places de la Ligue 1. Et la réponse est non ! Sur les 18 144 votes recensés, 54,8% des lecteurs sont convaincus que l'OM ne finira pas dans le Top 5 au classement cette saison ! Pourtant l'OM (7e) n'est qu'à 1 point de cette 5e place actuellement occupée par Guingamp. Mais les derniers résultats en dents de scie de l'équipe phocéenne ne plaident pas en sa faveur... Dès à présent, dites-nous si le recrutement de Patrice Evra représente une bonne idée pour l'OM. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix. Dès à présent, dites-nous si le recrutement de Patrice Evra représente une bonne idée pour l'OM. Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix.

