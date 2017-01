OM : une doublure de Gomis recherchée

Après les arrivées de Morgan Sanson et de Patrice Evra, l'Olympique de Marseille devrait encore se montrer actif sur ce mercato d'hiver, avec notamment le recrutement attendu du milieu offensif de West Ham Dimitri Payet. Mais d'autres joueurs pourraient également renforcer l'effectif à la disposition de l'entraîneur phocéen Rudi Garcia !

En effet, d'après les informations du quotidien L'Equipe, l'actuel 7e de Ligue 1 recherche activement une doublure à l'avant-centre Bafétimbi Gomis (31 ans, 20 matchs et 10 buts en L1 cette saison), qui n'a pas eu l'occasion de souffler depuis le début de la saison. Pour ce poste, deux noms très régulièrement associés à l'OM sont évoqués : le jeune talent d'Angers Nicolas Pepe (21 ans, 18 apparitions et 2 buts en L1 cette saison) et le buteur de Sassuolo Grégoire Defrel (25 ans, 20 matchs et 6 buts en Serie A cette saison). Une affaire à suivre...