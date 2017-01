Juve : Allegri va regretter Evra « Par Romain Lantheaume - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Libéré par la Juventus Turin à six mois du terme de son contrat, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans) s’est engagé mercredi en faveur de l’Olympique de Marseille afin de retrouver du temps de jeu (voir ici). Même s’il l’utilisait moins cette saison, le Tricolore va manquer au coach bianconero Massimiliano Allegri. "Il a eu deux saisons et demie très belles chez nous. C'est un grand champion, un grand professionnel, je regrette son départ, a concédé le technicien italien mercredi en marge de la victoire contre le Milan AC (2-1) en Coupe d’Italie. Mais nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord. Je n'ai que des choses positives à dire sur Evra. Il a joué 10 ans à Manchester United, il est venu à la Juventus et a été un joueur très important pour nous." Partout où il est passé, l’ancien Monégasque a laissé de très bons souvenirs. L’OM, qui l’a recruté pour 18 mois, espère pouvoir en dire autant ! Partout où il est passé, l’ancien Monégasque a laissé de très bons souvenirs. L’OM, qui l’a recruté pour 18 mois, espère pouvoir en dire autant !

