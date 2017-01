Lyon : Genesio se justifie pour Evra

Toute nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille (voir ici), le latéral gauche Patrice Evra (35 ans) a un temps vu son nom circuler du côté de l’Olympique Lyonnais. Mais cette piste n’a pas été approfondie selon l’entraîneur des Gones Bruno Genesio.

"On n'a pas été plus loin avec Evra car on a déjà deux arrières gauches, Morel et Rybus, et on ne voulait pas déséquilibrer le groupe, s’est justifié le technicien rhodanien sur les ondes de RMC. Le jeune Ferland Mendy du Havre, c'est toujours d'actualité mais c'est un profil différent. Il représente l'avenir."

Le coach lyonnais a donc eu le dernier mot dans ce dossier, même si son président Jean-Michel Aulas aurait sans doute bien aimé accueillir le Tricolore entre Rhône et Saône…