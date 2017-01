PSG : Jesé a fini par entendre raison ?

PSG : Jesé a fini par entendre raiso n ? « Par Romain Lantheaume - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vers la fin du feuilleton Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) ? En échec au Paris Saint-Germain et en instance de départ en prêt cet hiver, l’ailier souhaite rejoindre le club de sa ville natale, Las Palmas. Mais la formation de Liga n’a pas les moyens de prendre en charge plus de 20% du salaire de l’Espagnol, ce qui bloque les négociations. Finalement, le quotidien L’Equipe annonce ce jeudi que l’ancien Madrilène devrait prendre la direction de Middlesbrough. Si le joueur a initialement recalé cette piste, les dirigeants parisiens ont visiblement fini par lui faire entendre raison puisque son agent négociait mercredi avec l’actuel 16e de Premier League. La présence de l’entraîneur Aitor Karanka, adjoint de José Mourinho lorsque Jesé évoluait chez les Merengues, a sans doute aidé l’Ibère à accepter ce compromis. Écarté du groupe depuis le début de l’année civile, le joueur ne peut en tout cas plus rester au PSG surtout après les arrivées de Julian Draxler et Gonçalo Guedes.

