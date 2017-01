Monaco : Touré retient l'essentiel

Au terme d'une demi-finale soporifique, Monaco s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue en dominant Nancy sur le plus petit des scores (1-0). Mais l'essentiel est assuré pour Almamy Touré (20 ans, 13 matchs toutes compétitions cette saison).

"Le match a été compliqué pour nous mais on va retenir cette qualification, on avait envie d'aller en finale depuis très longtemps. On n'avait pas la tête au match de dimanche contre Paris. Nancy a fait un bon match mais on a su marquer ce but", a réagi le défenseur monégasque après la rencontre au micro de Canal+ Sport.