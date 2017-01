Lille : Obbadi à Nice, c'est fait « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'un home-jacking dans le Nord, Mounir Obbadi (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) souhaitait quitter le LOSC le plus tôt possible. Libéré de ses 18 derniers mois de contrat par les Dogues, le milieu de terrain marocain, actuellement à la CAN, va poursuivre sa carrière du côté de l'OGC Nice comme annoncé. Si les deux clubs n'ont pas encore officialisé l'information, pour le joueur, c'est fait. "C’est un soulagement, confie ainsi l'ancien Monégasque à L'Equipe. En compagnie de ma femme et de mes enfants, je remercie les dirigeants lillois pour leur compréhension et leur soutien durant ces semaines difficiles mais également mes nouveaux conseillers Yacine Ayad et Warsame Egal, qui ont fait le nécessaire pour contribuer à m’offrir un nouveau challenge sportif excitant mais aussi de la quiétude à mes proches. Je suis fier de la confiance témoignée par Nice et plus particulièrement par Julien Fournier (directeur général des Aiglons), qui a compris l’importance pour moi de disputer la CAN avec mon pays malgré ce tournant pour ma carrière mais aussi pour mes proches." Après la CAN, Lucien Favre disposera donc d'une option supplémentaire au milieu de terrain. Après la CAN, Lucien Favre disposera donc d'une option supplémentaire au milieu de terrain.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+