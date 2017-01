PSG : Rabiot de nouveau ciblé par la Juve « Par Youcef Touaitia - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours à la recherche d'un milieu de terrain, la Juventus Turin pourrait attendre l'été prochain afin de passer à l'action. Suite à l'échec de la piste menant à Axel Witsel, qui a finalement quitté le Zénith Saint-Pétersbourg pour le club chinois de Tianjin Quanjian, la Vieille Dame serait de nouveau intéressée par les services d'Adrien Rabiot (21 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison). De retour de blessure, l'international tricolore fait partie de la rotation au Paris Saint-Germain mais ne jouit toujours pas d'un statut de titulaire indiscutable. Selon les informations du site Calciomercato, le champion d'Italie souhaiterait profiter de cette situation pour convaincre Rabiot de franchir les Alpes, où un rôle important dans l'entrejeu turinois lui serait promis. Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2019, le jeune talent pourrait se servir de cet intérêt pour faire pression sur son club. Surtout qu'on voit mal le PSG laisser filer un des joueurs les plus prometteurs de son effectif... Alors qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat qui court jusqu'en juin 2019, le jeune talent pourrait se servir de cet intérêt pour faire pression sur son club. Surtout qu'on voit mal le PSG laisser filer un des joueurs les plus prometteurs de son effectif...

