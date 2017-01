Southampton : énorme coup dur pour van Dijk ?

Annoncé dans le viseur de Manchester City et de Manchester United, le défenseur central Virgil van Dijk (25 ans, 21 matchs et 1 but en Premier League cette saison) devrait bel et bien rester à Southampton cet hiver. Et pour cause, l'international néerlandais pourrait manquer le reste de la saison ! En effet, l'ancien joueur du Celtic Glasgow est touché à une cheville et les premiers résultats des tests sont alarmants selon les médias britanniques. Un terrible coup dur pour les Saints...