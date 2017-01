Real : Ronaldo répond aux critiques « Par Youcef Touaitia - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Moins impressionnant depuis le début de la saison, l'attaquant Cristiano Ronaldo (31 ans, 14 matchs et 12 buts en Liga cette saison) a été la cible de quelques sifflets suite aux récents résultats décevants du Real Madrid. Visiblement, cela n'a pas l'air de toucher le Portugais qui reste insubmersible face aux critiques. "Je n’y fais tout simplement pas attention. J’essaie juste de faire mon travail, d’être moi-même. Tout le monde a des détracteurs, pas que moi. Ça fait partie du jeu. Je me couche toutes les nuits de bonne humeur, content. Je dors bien toutes les nuits. Je ne suis pas ici pour contenter mes détracteurs, je suis là pour faire plaisir à mes supporters, ce sont ceux qui me montre respect et affection, ceux qui sont toujours avec moi. C’est le plus important pour moi", a lâché le champion d'Europe dans un entretien accordé au média chinois Dongqiudi. Une preuve de plus que le public merengue est très, très exigent... Une preuve de plus que le public merengue est très, très exigent...

