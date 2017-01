Nice : Grenier et Obbadi, ça négocie !

Nice : Grenier et Obbadi, ça négoci e ! Par Damien Da Silva - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'OGC Nice a également l'intention de se renforcer lors de ce mercato d'hiver. Si le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais animent cette période des transferts, les Aiglons veulent aussi enregistrer des arrivées avant le 1er février. Selon le quotidien régional Nice-Matin, l'actuel 2e de Ligue 1 négocie actuellement le recrutement des milieux de terrain de Lyon Clément Grenier (26 ans, 4 apparitions en L1 cette saison) et de Lille Mounir Obbadi (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison). voir ici), le Lyonnais ferait l'objet de négociations entre les deux clubs concernant un transfert sec, et non un prêt comme évoqué précédemment. De son côté, le Lillois veut absolument quitter le LOSC après avoir été victime d'un cambriolage et sa venue à Nice semble en bonne voie. Deux coups intéressants pour l'OGCN ? D'accord pour rejoindre le Gym (), le Lyonnais ferait l'objet de négociations entre les deux clubs concernant un transfert sec, et non un prêt comme évoqué précédemment. De son côté, le Lillois veut absolument quitter le LOSC après avoir été victime d'un cambriolage et sa venue à Nice semble en bonne voie. Deux coups intéressants pour l'OGCN ?

