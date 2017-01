PSG : Cavani, même Ménès s'incline... « Par Damien Da Silva - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très critique envers l'attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani (29 ans, 19 matchs et 20 buts en L1 cette saison) par le passé, Pierre Ménès a été forcé de revoir son jugement après la belle première partie de saison de l'Uruguayen. Et à la suite du doublé d'El Matador face à Bordeaux (4-1) en demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi, le consultant de Canal + a même complimenté le buteur francilien. "Vous savez que Cavani n'est pas ma tasse de thé, je le trouve toujours aussi pauvre dans le jeu. Mais il faut lui reconnaître une efficacité redoutable cette saison. Et qui plus est à une touche de balle. (...) C'est son style, c'est un buteur, il ne faut pas lui demander autre chose et surtout, c'est déjà beaucoup", a reconnu Ménès sur son blog. Petit à petit, Cavani a réussi à faire taire tous ses détracteurs... Petit à petit, Cavani a réussi à faire taire tous ses détracteurs...

