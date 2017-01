PSG : un maillot jaune l'an prochain !

Les supporters historiques du Paris Saint-Germain risquent de gronder ! Dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe confirme une rumeur qui était persistante depuis plusieurs semaines : le club de la capitale évoluera avec un maillot jaune l'année prochaine.

Et encore plus surprenant, il s'agira de la 2e tunique pour l'exercice 2017-2018, qui remplacera ainsi la tenue intégralement rouge de cette année. Sans surprise, Nike et le PSG réalisent ce choix pour tenter d'effectuer un coup marketing et ainsi relancer les ventes des maillots, en baisse cette saison.