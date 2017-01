Séville : le président recadre Sergio Ramos « Par Youcef Touaitia - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Chahuté lors des deux récents déplacements du Real Madrid à Séville, le défenseur central Sergio Ramos (30 ans, 11 matchs et 6 buts en Liga cette saison) a eu les oreilles qui ont sifflé du côté de Ramon Sanchez Pizjuan. Alors que le Merengue avait vivement critiqué la gestion des supporters andalous par le président Pepe Castro, celui-ci a remis l’ancien de la maison à sa place. "Sergio Ramos doit d’abord se concentrer sur son club et s’il doit conseiller un président, que ce soit celui de son club. Séville a déjà assez de problèmes et on travaille bien plus qu’il ne le pense pour régler les problèmes de violences verbales. Que personne n’oublie qu’il y a deux ans, j'avais préparé une initiative pour arranger ce problème qu’il y avait entre notre public et Ramos, avec un hommage sur le terrain pour qu’il y ait une attitude différente à son égard", a commenté le dirigeant dans des propos relayés par les médias locaux. Une réponse aussi sèche qu’efficace. Une réponse aussi sèche qu’efficace.

