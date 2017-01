ASSE : fin de saison pour Tannane ?

Privé de la CAN en raison d'une pubalgie, l'ailier Oussama Tannane (22 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait ne plus rejouer cette saison. Selon les informations de L'Equipe, le joueur de Saint-Etienne pourrait prochainement passer sur la table d'opération afin de se débarrasser de sa blessure persistante alors que cette solution avait initialement été rejetée par un spécialiste consulté aux Pays-Bas ces dernières semaines.

Une mauvaise nouvelle pour les Verts qui tombe néanmoins au bon moment puisqu'il reste quelques jours aux dirigeants stéphanois afin de trouver un remplaçant au Marocain sur le marché des transferts.