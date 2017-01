Séville : Monchi vers la France ou l’Italie ?

Séville : Monchi vers la France ou l’Itali e ? « Par Youcef Touaitia - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l’origine du succès du FC Séville, Monchi fait partie des directeurs sportifs les plus influents de la planète. Un temps annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain puis de l’Olympique de Marseille, l’Espagnol est prêt à prendre le large. Et deux destinations semblent plaire au dirigeant andalou. "La France et l’Italie, beaucoup plus que l’Angleterre, sont des championnats adaptés à mon travail. Le rôle du directeur sportif est mieux développé dans ces pays. C’est un défi personnel pour moi. Je suis un rebelle, comme peut l’être le club de Séville. Et je veux voir si je suis capable d’avoir les mêmes résultats que j’ai réussi à obtenir en Espagne. Cependant, je quitterai le FC Séville lorsque l’on aura décidé de le faire", a relayé Monchi au micro de Fox Sport Italia. Avis aux amateurs ! Avis aux amateurs !

