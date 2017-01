CdL : Monaco-Nancy, les compos probables

Monaco reçoit Nancy ce mercredi soir (21h) lors de la seconde demi-finale de la Coupe de la Ligue. A cette occasion, l'entraîneur asémiste Leonardo Jardim peut compter sur le retour de blessure de Touré mais doit toujours faire sans Dirar, retenu pour la CAN. Côté nancéien, le coach Pablo Correa doit composer sans Chrétien, Pedretti et Puyo, blessés. Aït Bennasser et N'Guessan disputent également la CAN tandis que Menay, Mandanne, Mabella et Busin n'ont pas été retenus. Voici la composition probable des deux équipes.

Monaco : Subasic (c) – Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy – B. Silva, Bakayoko, Moutinho, Lemar – Mbappé, Carrillo.

Ndy Assembe – Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori (c) – A. Diarra, Cétout, Marchetti – Dia, Koura, Dalé.