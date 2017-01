Bastia : Ciccolini s'explique pour Balotelli « Par Youcef Touaitia - Le 25/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime de cris de singe lors de la rencontre entre Bastia et Nice (1-1) vendredi en Ligue 1, l’attaquant azuréen Mario Balotelli (26 ans, 10 matchs et 8 buts en L1 cette saison) s’est accroché avec l’entraîneur corse François Ciccolini. Très remonté à l’égard de l’Italien, le Bastiais a expliqué les raisons de son dérapage durant la mi-temps. "Moi, je conçois que Mario Balotelli soit très énervé, hors de lui, qu’il ait pété un câble parce que c’est normal, a confié Ciccolini sur les ondes de RMC. Si vous regardez les images, est-ce que c’est moi qui lui parle ou est-ce que c’est lui ? Il m’a parlé avant. S’il m’avait insulté, je n’aurais rien dit. Mais il ne faut pas insulter ma mère, qui a 80 ans et n’a pas fait le métier dont parle monsieur Balotelli. Je suis un éducateur. Je me suis emporté, c’est vrai. Mais ma mère à 80 ans et elle n’est pas loin de mourir. Donc laissez-la tranquille parce que ça peut prendre d’autres proportions. C’est pour ça que je me suis énervé." On attend désormais la version de l’Aiglon. On attend désormais la version de l’Aiglon.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+