Bordeaux : J. Ménez - "l'équipe peut être fière" Par Eric Bethsy - Le 24/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (4-1) ce mardi, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Jérémy Ménez (29 ans, 16 matchs et 2 buts en L1 cette saison), a retenu le positif. Selon l'ancien Parisien, les Marine et Blanc peuvent être fiers de leur prestation. "Je pense qu'on a fait une bonne première période. Après, on prend le but de Cavani qui nous fait un peu mal mais dans l'ensemble, on a joué à fond, a réagi Ménez au micro de Canal+. Ça se joue sur des détails, les grandes équipes savent le faire. Mais je pense que l'équipe peut être fière malgré tout. On a montré un beau visage mais c'est vrai que quand Paris accélère un petit peu, on voit que c'est une grande équipe." Trop grande pour des Bordelais qui n'ont pourtant pas démérité. Trop grande pour des Bordelais qui n'ont pourtant pas démérité.

