PSG : Ben Arfa a été chahuté par le vestiaire « Par Romain Rigaux - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une biographie officielle d'Unai Emery à paraître jeudi, on apprend qu'Hatem Ben Arfa (29 ans, 16 apparitions en L1 cette saison) n'a pas eu la vie facile lors de son arrivée au Paris Saint-Germain. Selon La Gazzetta dello Sport, qui a eu accès au livre, plusieurs joueurs parisiens ont chahuté l'ancien Niçois. "Qu’est-ce que tu as gagné ? Tu te prends pour qui ?", ont lancé certains Parisiens à HBA. Ou encore : "On ferait mieux de t’acheter un ballon pour que tu puisses jouer de ton côté." Pas facile dans ces conditions de s'intégrer. Alors que Ben Arfa n'a rien lâché et continue de travailler pour s'imposer au PSG, on peut tout de même s'interroger sur la sortie de tels propos dans une biographie validée par l'entraîneur parisien alors que le joueur est toujours présent dans son effectif... Alors que Ben Arfa n'a rien lâché et continue de travailler pour s'imposer au PSG, on peut tout de même s'interroger sur la sortie de tels propos dans une biographie validée par l'entraîneur parisien alors que le joueur est toujours présent dans son effectif...

