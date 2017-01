Arsenal : Pirès a sondé Alexis Sanchez « Par Eric Bethsy - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2018, Alexis Sanchez (28 ans, 22 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) ne parvient pas à s’entendre avec ses dirigeants pour une prolongation. La situation est bloquée depuis des mois, comme l’attaquant chilien l’a laissé entendre à l’ancien Gunner Robert Pirès. "La semaine dernière, j'ai interrogé Alexis au sujet de sa prolongation. Il m'a dit qu'il ne savait pas et qu'il voulait simplement jouer, a confié le Français à La Tercera. Il ne sait pas ce qu'il va se passer, il veut juste jouer et prendre du plaisir. Nous voulons tous qu'il reste à Arsenal. J'espère qu'il prolongera parce que c'est un super joueur, le moteur de l'équipe. J'espère qu'il restera pour toujours." Bientôt à un an de la fin de son bail, l’ancien joueur du FC Barcelone est notamment annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Bientôt à un an de la fin de son bail, l’ancien joueur du FC Barcelone est notamment annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

