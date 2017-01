Arsenal : Xhaka entendu par la police

Granit Xhaka (24 ans, 19 matchs et 1 but en Premier League cette saison) est dans une mauvaise passe. Expulsé le week-end dernier contre Burnley (2-1), avec une possible suspension de quatre matchs, le milieu de terrain d'Arsenal a été interrogé par la police ce mardi au sujet d'une agression, selon The Independent.

L'international suisse aurait agressé un employé de l'aéroport d'Heathrow, à Londres, car un ami arrivé en retard s'est vu refuser l'accès à l'avion. Le Gunner aurait insulté le membre du personnel au sol et un porte-parole de la police fait état de "violences raciales".