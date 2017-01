CdL : Bordeaux 1-4 Paris SG (fini) Par Romain Rigaux - Le 24/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Coupe de la Ligue. Les Parisiens ont décroché leur qualification sur la pelouse de Bordeaux (4-1) grâce à des doublés de Cavani et Di Maria. Les Bordelais réalisaient une bonne entame de match et se procuraient même une grosse opportunité par Malcom dont le tir à bout portant était stoppé par Trapp. Derrière, les Parisiens réagissaient et mettaient le pied sur le ballon. Et c'est sur un coup franc axial à 26 mètres que Di Maria donnait l'avantage aux Parisiens (0-1, 19e) ! Alors que le PSG avait l'occasion de creuser l'écart par Matuidi et Cavani notamment, les Girondins parvenaient finalement à revenir au score sur un but de Rolan (1-1, 32e). Un but entaché d'une position de hors-jeu de Kamano, passeur décisif. Relancés par cette égalisation, les hommes de Jocelyn Gourvennec terminaient bien ce premier acte sans être vraiment inquiétés. La seconde période était plus compliquée pour les locaux qui ne parvenaient plus réellement à inquiéter Trapp. Les Parisiens ne multipliaient pas les occasions mais il en suffisait d'une à Cavani pour donner l'avantage au club de la capitale d'une frappe puissante sous la barre de Prior (1-2, 60e). Ensuite, Paris creusait l'écart grâce à un doublé de son buteur uruguayen sur un tir à portant suite à un corner (1-3, 74e). Bien décidé à marquer des points ce soir, Di Maria tuait définitivement tout suspense d'une belle frappe du gauche à ras de terre (1-4, 81e). En finale, le PSG affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Monaco et Nancy qui se jouera mercredi (21h). Bien décidé à marquer des points ce soir, Di Maria tuait définitivement tout suspense d'une belle frappe du gauche à ras de terre (1-4, 81e). En finale, le PSG affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre Monaco et Nancy qui se jouera mercredi (21h).

