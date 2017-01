CdL : Bordeaux 1-1 Paris SG (mi-tps)

A la pause de cette première demi-finale de la Coupe de la Ligue, Bordeaux et le PSG ont rejoint les vestiaires sur un score de parité (1-1).

Les Bordelais réalisaient une bonne entame de match et se procuraient même une grosse opportunité par Malcom dont le tir à bout portant était stoppé par Trapp. Derrière, les Parisiens réagissaient et mettaient le pied sur le ballon. Et c'est sur un coup franc axial à 26 mètres que Di Maria donnait l'avantage aux Parisiens (0-1, 19e) !

Alors que le PSG avait l'occasion de creuser l'écart par Matuidi et Cavani notamment, les Girondins parvenaient finalement à revenir au score sur un but de Rolan (1-1, 32e). Un but entaché d'une position de hors-jeu de Kamano, passeur décisif. Relancés par cette égalisation, les hommes de Jocelyn Gourvennec terminaient bien ce premier acte sans être vraiment inquiétés.