PSG : Jesé ne veut qu'un club « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Disposé à prêter son joueur cet hiver mais à condition que le club intéressé prenne en charge le salaire de l'attaquant, le Paris Saint-Germain s'était entendu avec Middlesbrough concernant Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison), en grosse difficulté depuis son arrivée l'été dernier. Le 16e de Premier League était disposé à prendre en charge l'intégralité des émoluments de l'Espagnol, estimés à près de 250.000 euros brut mensuels. Mais à en croire la presse espagnole, l'ancien Madrilène, qui a déjà refusé l'AS Roma cet hiver, aurait là encore dit non. Jesé souhaiterait uniquement rejoindre Las Palmas à l'occasion de ce mercato hivernal. Un club qui ne peut prendre en charge qu'une partie du salaire de l'attaquant... Or dans ce dossier, le PSG ne veut pas ajouter un échec financier à l'échec sportif.

